Esquema de segurança integrada marca festa de 65 anos de Brasília

Entre sábado (19) e segunda-feira (21), foram registradas 171 ocorrências, sendo 81% de furtos, em sua maioria de celulares, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Neste ano, nas comemorações dos 65 anos de Brasília, as forças de segurança usaram o Protocolo de Operações Integradas (POI), coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF). Além do monitoramento em tempo real, realizado pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), drones e câmeras foram distribuídos pelas áreas de maior circulação. Com o apoio de aeronaves não tripuladas, foi possível abranger um espaço de visualização ainda maior.



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçou o policiamento na Esplanada, com equipes especializadas, incluindo unidades da cavalaria, Batalhão de Trânsito, motopatrulhamento, Batalhão de Operações Aéreas (Bavop), Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), além das tropas da Rotam e do Batalhão de Choque.

Revistas pessoais, especialmente no entorno dos shows, resultaram na apreensão de mais de 300 itens não permitidos, como, por exemplo, facas, canivetes, armas de choque, sprays de pimenta e objetos cortantes. Trinta e cinco porções de drogas e materiais diversos também foram apreendidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros, destacou que cada detalhe foi planejado para garantir a segurança da população. "Os resultados mostram que conseguimos entregar um evento tranquilo, com famílias nas ruas e clima de celebração. Esse é o nosso papel: estar presentes, agir com firmeza e proteger a sociedade.”

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) enviou 225 bombeiros que circulavam estrategicamente pelo evento, com suporte de viaturas de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e a PMDF realizaram 685 abordagens veiculares e 637 testes de etilômetro, com 56 condutores autuados por alcoolemia. Doze motoristas estavam inabilitados e 47 veículos foram removidos ao depósito.