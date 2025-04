Foragido por homicídio de casal é investigado por morte de aspirante a MC

Foragido da Justiça por envolvimento no assassinato dos jovens Walisson Matheus Fagundes, 27 anos, e Thais Cristinnie Lopes, 24, Matheus Fernandes Macedo é suspeito de participar da execução de Mateus Sousa Mamede, 27, morto a tiros em 18 de março do ano passado, na QNM 8 de Ceilândia. Mamede pretendia entrar para o ramo musical. No Instagram, acumulava mais de 5 mil seguidores e chegou a gravar vídeos com alguns MC’s.

Amigo lamentou a morte: "Nunca gostou de briga" (foto: Redes sociais)

Matheus Fernandes teve a prisão preventiva decretada pela Justiça suspeito de envolvimento no assassinado da namorada, Thais, e do colega Wallisson. Os corpos das vítimas foram encontrados com marcas de tiros dentro de uma Hilux prata, na Ponte Alta Norte do Gama, nesta segunda-feira (21/4).

Segundo as investigações, Thais e Walisson estavam com Matheus no bar Kariok, na M Norte. No local, Matheus teria iniciado uma discussão com um homem identificado como Vinícius Rocha Umbelino. Após a briga, Vinícius deixou o local em um Fiat Palio com um amigo, Antônio Marcos Sampaio Dias.

Decidido a se vingar, Matheus saiu logo depois em uma Hilux prata com Thais e Walisson e seguiu até outro evento onde Vinícius teria ido, na QNN 6/8. Na entrequadra, a informação é de que Matheus e Vinícius iniciaram uma troca de tiros. Os disparos teriam acertado Thais e Walisson, que morreram na hora. Vinícius e Antônio também foram alvejados e, segundo o Correio apurou, os dois estão no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) sob escolta policial.

Matheus saiu na Hilux e dirigiu por mais de 20 minutos com os dois corpos dentro do veículo. Ele parou em uma rua na Ponte Alta. Imagens de câmeras de segurança mostraram, por volta de 4h20, a chegada de uma Hilux branca ao local.

Nas imagens colhidas pela polícia, a Hilux branca passa reto na rua, faz a volta, retorna e estaciona em frente à Hilux prata. Um homem e uma mulher descem do carro branco. Matheus também desce do veículo prata e os três conversam. Em seguida, Matheus entra na caminhonete branca e foge, deixando para trás os dois corpos no veículo.

Passado



O Correio apurou que Matheus é investigado em uma série de ocorrências. Entre elas, a execução de Mamedes. O homicídio ocorreu por volta das 3h30 de 18 de março do ano passado. A vítima estava em frente ao bar quando os autores o surpreenderam a tiros. Uma testemunha contou, em depoimento à Polícia Civil (PCDF), que estava no balcão do estabelecimento quando ouviu os disparos. Por ser militar da reserva, sacou a arma e disparou contra o grupo de, ao menos, quatro pessoas.

Os criminosos teriam revidado os tiros. O militar se abrigou atrás de um veículo e não foi atingido. Mateus morreu na hora e o grupo fugiu em um carro. A reportagem descobriu que Matheus Fernandes teria discutido com a vítima momentos antes do crime e voltado para executá-lo na companhia de outros homens, incluindo Washington Castro Souza — já preso pela polícia.

O criminoso teria sido o responsável por denunciar à polícia o paradeiro de Washington para se “safar” do homicídio. Os relatos apontam ainda para o envolvimento do suspeito em outros dois assassinatos do Setor O.

A PCDF pede para que, quem tiver informações sobre o paradeiro de Matheus, ligue para o número 197. A denúncia é sigilosa.