Temporal causa transtornos e deixa caos em Ceilândia

As fortes chuvas que atingiram Ceilândia na tarde de ontem trouxeram transtornos à população. Um dos locais mais afetados foi o Hospital Anchieta de Ceilândia, que teve setores internos alagados e veículos arrastados pela força da enxurrada. Imagens feitas por pacientes mostram a água acumulada chegando até a altura dos joelhos dentro da unidade.

Josimeire Franco, de 57 anos, aguardava dentro do carro no estacionamento do hospital, com dois netos pequenos, enquanto a filha, Raynele Franco Jacob, 34, estudante, aguardava atendimento na unidade. "Foi tudo muito rápido. Quando vi, o carro estava sendo arrastado e a água começou a entrar aos poucos. Com meus dois netos aqui, foi desesperador", comentou Josimeire. Ela disse que pensou em sair do carro com eles, mas teve medo de ser carregada pela enxurrada.

Em nota, a assessoria do Hospital Anchieta afirmou que nenhum paciente ou funcionário ficou ferido. "Apesar da situação, salientamos que não houve feridos, vítimas ou interrupção no atendimento aos pacientes. Todo o funcionamento da unidade hospitalar foi mantido com segurança e agilidade", informou. Além disso, ressaltaram que o problema de alagamento é recorrente.

Serviços do Metrô-DF também foram interrompidos devido à chuva. A companhia Metropolitana do DF divulgou em nota que o temporal alagou os trilhos. Por conta disso, o serviço para as estações de Ceilândia foi interrompido.

