Casal assassinado no DF: Hilux usada para dar fuga a criminoso é achada em Goiás

A Hilux branca usada para “resgatar” o fugitivo envolvido no duplo homicídio que tirou a vida de Thais Cristinnie Lopes, 24 anos, e Wallisson Matheus Fagundes, 27, foi encontrada em uma casa vazia, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF. O veículo foi localizado em uma ação conjunta entre os policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rotam e CPE.

A caminhonete foi utilizada para buscar Matheus Fernandes Macedo, considerado foragido da Justiça, na Ponte Alta Norte do Gama. Após o tiroteio entre Matheus e outros dois homens, identificados como Vinícius Rocha Umbelino e Antônio Marcos Sampaio Dias, Matheus dirigiu a Hilux prata com os corpos de Thais e Wallisson por 20 minutos até a Ponte Alta.

Câmeras de segurança registraram a caminhonete estacionada em uma calçada por volta das 4h20 de segunda-feira (21/4). Nesse horário, uma Hilux branca chega ao local. O veículo passa reto na rua, faz a volta, retorna e estaciona em frente à Hilux prata. Um homem e uma mulher descem do carro branco. Matheus também desce do veículo prata e os três conversam. Em seguida, Matheus entra na caminhonete branca e foge, deixando para trás os dois corpos no veículo.

A Hilux branca estava dentro de uma casa em Águas Lindas. Tudo indica que o fugitivo esteve na residência. Policiais militares encontraram uma arma de fogo municiada e medicamentos, supostamente utilizados para tratar o ferimento à bala de Matheus.

O veículo e a arma serão levados à 23ª Delegacia de Polícia (P Sul), que investiga o caso.

Dinâmica

Thais e Wallisson foram mortos a tiros durante um confronto entre Matheus (namorado de Thais) e dois homens identificados como Vinícius Rocha Umbelino e Antônio Marcos Sampaio Dias. A briga ocorreu na madrugada de segunda-feira e começou no bar Kariok, na M Norte, em Taguatinga. No local, Matheus, Vinícius e Antônio protagonizaram uma discussão e trocaram agressões.

Vinícius e Antônio deixaram o bar em um Palio branco e seguiram para um evento em Ceilândia. Decidido a se vingar, Matheus saiu do local atrás de Vinícius em uma Hilux prata, com Thais e Wallisson. Na QNN6/8, os dois trocaram tiros, que acertaram Thais e Wallisson. Os jovens morreram na hora e Vinícius e Antônio foram baleados. Levados ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), eles estão sob escolta policial e tiveram as prisões decretadas pela Justiça.