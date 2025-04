Fuga de suspeito de duplo homicídio teve resgate, esconderijo e cirurgia

O duplo homicídio que tirou a vida de Thais Cristinnie Lopes, 24 anos, e Walisson Matheus Fagundes, 27, mais parece cena de um filme do que um caso da vida real. Matheus Fernandes Macedo, foragido da Justiça, entrou na mira da polícia após abandonar uma Hilux prata com os dois corpos, na Ponte Alta Norte do Gama.

A fuga envolveu o resgate por uma segunda caminhonete — desta vez, uma Hilux branca —, esconderijo em uma casa de Águas Lindas de Goiás, no Entorno, e indícios de que o suspeito, ferido durante a troca de tiros, teria passado por um procedimento cirúrgico clandestino dentro da própria residência.

Na noite desta terça-feira (22/4), policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rotam e CPE receberam informações sobre o possível local onde estaria a Hilux branca usada na fuga. As diligências levaram as equipes até uma casa no bairro Queda do Descoberto, em Águas Lindas. No local, encontraram o veículo estacionado e, dentro do imóvel, uma arma municiada e materiais de primeiros socorros. Os indícios reforçam a suspeita de que o foragido, baleado no tiroteio, tenha passado por uma cirurgia clandestina na própria residência.

O Correio apurou que, entre os itens localizados, tinha agulhas, linhas, bandejas, esparadrapos, gazes, soro fisiológico e tecidos com manchas de sangue. A Polícia Civil investiga a sequência “pós fuga” de Matheus e quem seriam os responsáveis por ajudar no esconderijo do criminoso.

Dinâmica

Thais e Wallisson foram mortos a tiros durante um confronto entre Matheus (namorado de Thais) e dois outros homens identificados como Vinícius Rocha Umbelino e Antônio Marcos Sampaio Dias. A briga ocorreu na madrugada de segunda-feira e começou no bar Kariok, na M Norte, em Taguatinga. No estabelecimento, Matheus, Vinícius e Antônio protagonizaram uma discussão e chegaram a se agredir.

Vinícius e Antônio deixaram o bar em um Palio branco e seguiram para um outro evento em Ceilândia, na QNN 6/8. Decidido a se vingar, Matheus saiu do local em uma Hilux prata junto à Thais e Wallisson para ir ao encontro de Vinícius. Na entrequadra, os dois trocaram tiros, que acertaram Thais e Wallisson. Os jovens morreram na hora e Vinícius e Antônio foram baleados. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde estão sob escolta policial e tiveram as prisões decretadas pela Justiça.

Após esse episódio, inicia-se o plano de fuga de Matheus. Depois de dirigir por mais de 20 minutos até a Ponte Alta Norte do Gama, o criminoso abandona a Hilux, entra no segundo veículo e segue para destino incerto, a princípio para Águas Lindas.

Antecedentes

O Correio apurou que Matheus é investigado em uma série de ocorrências. Entre elas, a execução de Mateus Mamedes, 27, morto a tiros em 18 de março do ano passado na QNM 8 de Ceilândia. Mamede pretendia entrar para o ramo musical. No Instagram, acumulava mais de cinco mil seguidores e chegou a gravar vídeos com alguns MC’s.

Na ocasião, Mamedes estava em frente ao bar quando os autores o surpreenderam a tiros. Uma testemunha contou, em depoimento à Polícia Civil (PCDF), que estava no balcão do estabelecimento quando ouviu os disparos. Por ser militar da reserva, sacou a arma e disparou contra o grupo de, ao menos, quatro pessoas.

Os criminosos teriam revidado os tiros. O militar se abrigou atrás de um veículo e não foi atingido. Mateus morreu na hora e o grupo fugiu em um carro. A reportagem descobriu que o acusado Matheus teria discutido com a vítima momentos antes do crime e voltado para executá-lo na companhia de outros homens, incluindo Washington Castro Souza — já preso pela polícia.

Circula no meio algumas mensagens de desabafo de conhecidos de Matheus. Uma delas, que o criminoso teria sido o responsável de denunciar à polícia o paradeiro de Washington para se “safar” do homicídio. Os relatos apontam ainda para o envolvimento do suspeito em outros dois assassinatos do Setor O.

Em um suposto áudio gravado por um rival de Matheus e enviado a ele logo após o duplo homicídio dos jovens, o homem, que se intitula faccionado do Comboio do Cão, o ameaça. “Tu matou meu soldado agora. Tu arrumou um problema para a tua vida cabulosa. Tu pode se enfiar no buraco. Eu vou encher sua cara de bala. Tu não respeitou o crime, agora quero ver se você é bandido mesmo. Eu vou estourar você e quem tiver nesse problema aí. Tu matou meu soldado”, declara. O áudio também é analisado pela polícia.