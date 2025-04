Casal que morreu em grave acidente na Bahia era do DF; criança escapou com vida

Um grave acidente ocorrido na BR-020, entre as cidades de Rosário e São Desidério, na Bahia, deixou um casal morador do Distrito Federal morto e uma criança de 11 anos ferida. A tragédia ocorreu na noite de sábado (19/4) após uma colisão entre uma Fiat Toro — conduzida por um homem — e um Kwid, onde estava a família.

As vítimas foram identificadas como Pedro Henrique Bragante, 37 anos, a mulher Francisca Selma da Silva Lima Albuquerque, 34, e o filho dela, de 11 anos. O menino foi resgatado das ferragens com vida com fratura no fêmur.

De acordo com as informações preliminares, Pedro, Francisca e a criança seguiam com destino a Luís Eduardo Magalhães. O condutor Pedro decidiu fazer uma ultrapassagem, quando perdeu o controle da direção. O motorista da Toro jogou o veículo para o acostamento, mas Pedro desviou na mesma direção, ocasionando uma colisão lateral e, sem seguida, a capotagem. O veículo foi destombado por populares.

Pedro trabalhava em uma concessionária de veículos do DF. O estabelecimento lamentou a morte do colaborador: “É com pesar que a equipe Hyundai recebe a triste notícia do falecimento do nosso querido Pedro Bragante. Expressamos nossas sinceras condolências à família e aos amigos”, declarou em nota.