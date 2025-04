Traficante morre após trocar tiros com a polícia na Capoeira do Bálsamo

Um homem de 35 anos acabou morto em confronto com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesta terça-feira (22/4), na DF-015, trecho 7, região da Capoeira do Bálsamo. A polícia foi ao encalço do suspeito após receber denúncia anônima de que ele estaria realizando comércio ilegal de entorpecentes na região. O homem efetuou disparos contra os policiais, que dispararam de volta, o que resultou na morte do suspeito. A ação, comandada pelo serviço de inteligência da PMDF e pelo GTOP 40, resultou ainda na apreensão de uma pistola calibre .40 com número de série adulterado e cinco munições intactas, além de tabletes de drogas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Ao visualizarem o indivíduo, policiais mobilizaram equipes ostensivas para a abordagem. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir a pé, dando início a um acompanhamento. Durante a fuga, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais. Em uma emboscada, ele se escondeu com uma pistola em mãos apontada para eles, pronto para surpreendê-los. Diante da iminente ameaça à vida dos policiais, foi realizado disparo para cessar a injusta agressão, que alvejou o agressor.

O suspeito foi imediatamente desarmado e os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que, ao chegarem ao local, constataram o óbito. Na casa do suspeito, identificada como depósito de drogas, foram localizados 17 tabletes de maconha, dois tabletes de substância conhecida como Dry e uma balança de precisão. O homem já possuía outras passagens pela polícia. Diante do óbito no local, a 6ª Delegacia de Polícia foi acionada.