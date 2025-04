Ibaneis Rocha assina ordem de serviço para obra de drenagem no Lago Sul

O projeto inclui a implantação de redes de drenagem com diâmetros entre 500 mm e 1750 mm, utilização de túnel liner, construção de unidades de qualidade de água (UQAs) - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), assinou, nesta quarta-feira (23/4), a ordem de serviço para o início das obras de drenagem pluvial na QL 28 do Lago Sul. A iniciativa, que visa combater alagamentos e melhorar a infraestrutura da região, representa um investimento de R$ 13,1 milhões, com prazo de conclusão estimado em 8 meses.

O projeto inclui a implantação de redes de drenagem com diâmetros entre 500 mm e 1750 mm, utilização de túnel liner (utilizado para reforço na estrutura de túneis, recuperação de galerias etc.), construção de unidades de qualidade de água (UQAs) para contenção das chuvas, além da recuperação de calçadas e vias asfálticas. A obra atende a uma demanda antiga dos moradores da QL 28 e da QI 28, representados pela Associação de Moradores (AMOR 28), que há anos enfrentam problemas com inundações durante o período chuvoso.

Ibaneis Rocha destacou a importância da obra para a preservação ambiental e a qualidade de vida dos moradores. "Estamos fazendo entregas por todo o DF, como prometemos", afirmou o governador.

Drenagem

Além da ordem de assinatura, o governador realizou a entrega do sistema de drenagem da QL 14, atendendo a uma demanda de ouvidoria e da administração regional. A obra custou cerca de R$ 21 milhões e foram implantadas redes de 600 mm a 1500 mm e recuperação asfáltica.