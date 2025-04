PND: Mais de mil municípios e 14 estados confirmaram adesão

RP Raphaela Peixoto

A primeira edição da PND está prevista para o último trimestre de 2025 e tomará como referência o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes das Licenciaturas (Enade Licenciaturas), também organizado pelo Inep - (crédito: Ivan Aleksic/Unsplash)

Mais de mil municípios e 14 estados já confirmaram adesão à Prova Nacional Docente (PND), uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) voltada à avaliação de futuros professores da educação básica. Conforme a pasta, até o momento, 1.041 municípios e mais da metade das unidades da Federação optaram por participar da primeira edição do exame.

A avaliação, que será aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), poderá ser utilizada pelas redes públicas como critério exclusivo ou complementar na seleção de novos docentes. No entanto, o MEC ressalta que a PND não substituirá os concursos públicos.

A adesão ao exame é voluntária e deve ser formalizada até o dia 15 de junho por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec). Após esse prazo, os entes federativos interessados deverão publicar os processos seletivos com a indicação do uso da nota da PND ou com um ato normativo que regulamente sua aplicação. O edital ou regulamento deve ser cadastrado no Simec até 25 de junho.

Leia também: Confira o resultado das provas objetivas do concurso da Embrapa

A primeira edição da PND está prevista para o último trimestre de 2025 e tomará como referência o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes das Licenciaturas (Enade Licenciaturas), também organizado pelo Inep.