Estudo avalia conhecimentos de alunos do ensino básico do DF

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) terminou, nesta semana, o Ciclo I da Avaliação Contínua das Aprendizagens, prova realizada com cerca de 253 mil estudantes do ensino fundamental de escolas públicas do DF. Segundo informações da pasta, divulgadas nesta quarta-feira (23/4), o diagnóstico permitirá avaliar eventuais deficiências dos estudantes sobre os conteúdos que receberam. Por essa análise, os professores poderão aprimorar sua forma de lecionar. O levantamento ocorreu entre 24/3 e 18/4.

“(A avaliação) permite que as escolas planejem intervenções mais assertivas, respeitando o ritmo de cada turma e promovendo uma aprendizagem significativa”, ressaltou a subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da SEEDF, Francis Ferreira.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Todos os estudantes dos anos finais do ensino fundamental prestaram exames que abordavam perguntas de matemática e língua portuguesa. A aplicação de questões sobre ciências da natureza variou de escola para escola.

Outras duas verificações semelhantes estão previstas para 2025. O Ciclo II foi planejado para junho, e o Ciclo III, para setembro.