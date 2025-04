Zoológico de Brasília comemora o nascimento de 12 filhotes de jararaca-caiçaca

Por Marcelo Thompson Flores

Doze filhotes de jararaca-caiçaca (Bothrops moojeni) nasceram em 8 de abril, no Zoológico de Brasília. A espécie é nativa do Cerrado e tem grande importância para a fauna local. Os pais das novas serpentes também nasceram no Zoo, comprovando que os animais vivem em condições adequadas para a reprodução. Apesar de terem nascido há pouco mais de duas semanas, os filhotes ainda não podem ser visitados.

O diretor-presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, Wallison Couto, destacou a felicidade de receber os novo répteis no serpentário.“A jararaca-caiçaca é um símbolo da nossa biodiversidade. Ter novos filhotes nascidos aqui é mais do que um sucesso reprodutivo — é um marco da nossa atuação em conservação e bem-estar animal”, enfatizou.

Wallison ressaltou a importância de cuidar das espécies de animais nativos. “O nascimento desses filhotes é a prova de que, quando a natureza é tratada com responsabilidade, ela responde. Mesmo em um ambiente controlado, como um zoológico, é possível promover vida e contribuir para a conservação de espécies”, afirmou.

Na idade adulta, a jararaca-caiçaca pode chegar a um metro de comprimento. Ela é fundamental no equilíbrio da cadeia alimentar, pois controla populações de pequenos animais, como roedores, anfíbios e algumas aves. O veneno da espécie, letal para humanos, é estudado pela ciência para a produção de novos medicamentos.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho