Distrital é internado com pneumonia e tromboembolismo pulmonar

Um relatório médico com mais detalhes sobre a condição de Rogério Morro da Cruz, é aguardado - (crédito: CLDF/Divulgação)

O deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD) foi internado nesta quarta-feira (23/4), no hospital Sírio-Libanês, na Asa Sul, com diagnóstico de pneumonia e tromboembolismo pulmonar.

De acordo com uma nota enviada pela assessoria do parlamentar, ele está sob cuidados médicos e seu quadro de saúde é estável, porém, inspira atenção. “A equipe médica segue monitorando a evolução e prestando toda a assistência necessária”, informou o texto.

“A assessoria do deputado solicita respeito à privacidade da família neste momento e compromete-se a manter a imprensa e a população informadas sobre atualizações relevantes”, acrescentou a nota.

Ainda de acordo com a assessoria do deputado distrital, um relatório médico, com mais detalhes sobre a condição de Rogério Morro da Cruz, é aguardado.

Em agosto do ano passado, o distrital ficou internado durante 10 dias, em uma unidade de terapia intensiva (UTI), após sofrer uma embolia pulmonar — obstrução da artéria pulmonar pelo acúmulo de material sólido trazido por meio da corrente sanguínea.