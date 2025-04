Amigo admite ter abrigado foragido por duplo homicídio. "Chegou ferido"

O duplo homicídio de Thais Cristinnie Lopes, 24 anos, e Wallisson Matheus Fagundes, 27, ganhou novos desdobramentos e colocou como principal alvo Matheus Fernandes Macedo, namorado de Thais e foragido da Justiça. Ele é o responsável por atirar em dois rivais durante uma confraternização em Ceilândia e abandonar uma Hilux prata com os corpos de Thais e Wallisson na Ponte Alta Norte do Gama. Nesta quarta-feira (23/4), a Polícia Civil colheu o depoimento de um morador de Águas Lindas (GO) que deu abrigo para Matheus após o crime.

Depois de abandonar a Hilux prata, Matheus foi resgatado por um casal que conduzia uma Hilux branca, conforme mostraram as câmeras de segurança. A polícia ainda não sabe quem é o casal que o ajudou na fuga, mas descobriu para onde seguiram. Matheus pediu abrigo a um amigo morador do bairro Queda do Descoberto, em Águas Lindas. Em depoimento, esse rapaz contou que o fugitivo chegou na residência junto a outro homem na Hilux branca. Matheus estava ferido com disparos de arma de fogo.

Hilux estava em Águas Lindas (foto: PMGO/Divulgação)

A princípio, os tiros trocados durante o confronto acertaram as pernas de Matheus. Ainda em interrogatório, o colega de Matheus contou que chegou a prestar socorro a ele. Conforme o Correio revelou em primeira mão, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rotam e CPE estiveram na residência e não encontraram ninguém. Na casa, localizaram a Hilux, uma arma de fogo calibre .38 municiada em cima do guarda-roupas e materiais de primeiros socorros, tais como agulhas, linhas, bandejas, esparadrapos, gazes, soro fisiológico.

O delegado à frente do caso, Petter Ranquetat, da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul), afirmou que a prioridade é a coleta de provas robustas para o fechamento do inquérito. Os dois rivais de Matheus com quem ele trocou tiros foram identificados como Vinícius Rocha Umbelino e Antônio Marcos Sampaio Dias. Ambos estão no hospital e tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça por suspeita dos assassinatos de Wallisson e Thais, isso porque a linha de investigação preliminar aponta que os disparos que mataram o casal de amigos partiu do Pálio onde Vinícius e Wallisson estavam.

Dinâmica

Thais e Wallisson foram mortos a tiros durante um confronto entre Matheus (namorado de Thais), Vinícius Rocha Umbelino e Antônio Marcos Sampaio Dias. A briga ocorreu na madrugada de segunda-feira, na M Norte, em Ceilândia. No local, Matheus, Vinícius e Antônio protagonizaram uma discussão, possivelmente por ciúmes da namorada do suspeito, e trocaram agressões.

Vinícius e Antônio deixaram o bar em um Palio branco e Matheus saiu atrás deles em uma Hilux prata, com Thais e Wallisson. Na QNN6/8, os dois grupos trocaram tiros, que acertaram as duas vítimas. Os jovens morreram na hora.