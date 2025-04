Vídeo liga fugitivo de duplo homicídio à morte de aspirante a MC; veja imagens

Um vídeo obtido pelo Correio mostra os instantes de tensão e desespero vividos por moradores de uma quadra de Ceilândia onde ocorreu o assassinato de Matheus Mamedes, 27 anos, o jovem que sonhava com a carreira de MC. As imagens, registradas na noite do crime, em 18 de março do ano passado, mostram correria, gritos e pessoas chamando pelo nome de um suspeito já conhecido na região: “MF, MF!”. As iniciais coincidem com Matheus Fernandes Macedo, investigado pelo homicídio de Mamedes e que, meses depois, se tornaria foragido da Justiça acusado do duplo homicídio que tirou a vida de Thais Cristinnie Lopes, 24, e Wallisson Matheus Fagundes, 27.

Mamedes foi morto a tiros na QNM 8 de Ceilândia. No dia do crime, ele estava em frente ao bar quando os autores o surpreenderam. A reportagem apurou que Matheus Fernandes teria discutido com a vítima momentos antes do crime e voltado para executá-la na companhia de outros homens, incluindo Washington Castro Souza — já preso pela polícia. Matheus teria denunciado o paradeiro de Washington à polícia para se "safar" do homicídio.

No entanto, um vídeo crucial para as investigações mostram a correria e os clamores pelas iniciais de Matheus Fernandes, o “MF”. As apurações dão conta de que o homicídio teria sido motivado por uma mulher. A jovem estaria conhecendo Mamedes e a aproximação teria irritado Matheus.

Fuga

Matheus Fernandes é procurado pela Justiça por envolvimento no duplo homicídio ocorrido nessa segunda-feira (21/4). Antes de Thais e Wallisson serem baleados, o trio estava em um bar da M Norte e Matheus teria iniciado uma discussão com dois rapazes, Vinícius Rocha Umbelino e Antônio Marcos Sampaio Dias.

Vinícius e Antônio deixaram o bar em um Palio branco e Matheus saiu atrás deles em uma Hilux prata, com Thais e Wallisson. Na QNN6/8, os dois grupos trocaram tiros, que acertaram as duas vítimas. Os jovens morreram na hora e Vinícius e Antônio foram baleados.

Baleado, Matheus fugiu na Hilux prata e dirigiu por mais de 20 minutos com os corpos de Thais e Wallisson dentro do veículo. Câmeras de segurança registraram a caminhonete estacionada em uma rua na Ponte Alta Norte do Gama, por volta das 4h20. Nesse horário, uma Hilux branca chega ao local e um homem e uma mulher descem do carro. Matheus também desce do veículo prata e os três conversam. Em seguida, Matheus entra na caminhonete branca e foge, deixando para trás os corpos da namorada e do amigo.

A polícia ainda não sabe quem é o casal que o ajudou na fuga, mas descobriu para onde seguiram. Matheus pediu abrigo a um amigo morador do bairro Queda do Descoberto, em Águas Lindas. Em depoimento, esse rapaz contou que o fugitivo chegou na residência junto a outro homem na Hilux branca. Matheus estava ferido com disparos de arma de fogo.

A princípio, os tiros trocados durante o confronto acertaram as pernas de Matheus. Ainda em interrogatório, o colega de Matheus contou que chegou a prestar socorro a ele. Conforme o Correio revelou em primeira mão, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rotam e CPE estiveram na residência e não encontraram ninguém. Na casa, localizaram a Hilux, uma arma de fogo calibre .38 municiada em cima do guarda-roupas e materiais de primeiros socorros, tais como agulhas, linhas, bandejas, esparadrapos, gazes, soro fisiológico.