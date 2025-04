Dono de farmácia é preso por tráfico de medicamentos controlados e falsidade ideológica no Paranoá - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um dono de farmácia foi preso em flagrante no Paranoá, por tráfico de drogas e falsidade ideológica, após ser flagrado vendendo ilegalmente medicamentos controlados. O homem usava o próprio carro de luxo, uma BMW, para realizar entregas irregulares dos produtos, sem exigência de receita médica.

A prisão foi realizada pela 6ª Delegacia de Polícia no fim da tarde de terça-feira (23/4), por volta das 19h, durante uma entrega domiciliar monitorada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD). No veículo do suspeito, os policiais encontraram cerca de 300 caixas de medicamentos tarja preta e anabolizantes, incluindo ansiolíticos, antidepressivos, sedativos e estimulantes.

Durante a ação da polícia civil, também foram apreendidos carimbos médicos falsificados e receitas médicas desviadas da Secretaria de Saúde do DF, utilizados para dar aparência legal à comercialização dos medicamentos.

O homem foi autuado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de prisão.

A Polícia Civil alerta para o risco do uso indiscriminado de medicamentos controlados e reforça que a compra dessas substâncias deve ser feita apenas com prescrição e acompanhamento profissional.