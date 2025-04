Três casas são destruidas pelo fogo no Recanto das Emas

A região já havia sofrido um incêndio no início deste ano, quando 30 barracos de madeira pegaram fogo no mesmo local - (crédito: CBMDF)

Na madrugada desta quinta-feira (24/4) três casas de madeira foram destruidas por um incêndio na Quadra 406 do Recanto das Emas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem ao local, os militares usaram linhas de mangueiras e grande quantidade de água para conter o fogo.

Não foram registradas vítimas e a área foi deixada sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Histórico de incêndios

A região já havia sofrido um incêndio no início deste ano, quando cerca de 30 barracos localizados na mesma quadra pegaram fogo. O caso aconteceu no dia 21 de fevereiro e deixou cerca de 22 famílias desabrigadas.

De acordo com o CBMDF, no local, as equipes de socorro se depararam com vários barracos aglomerados em um terreno. A quantidade de materiais combustíveis presentes nas habitações, somada à proximidade entre as unidades, dificultou o trabalho de combate ao fogo.

