Medicamento que pode retardar o avanço do Alzheimer chega ao Brasil

Médico neurologista e diretor científico da Abraz DF (Associação Brasileira de Alzheimer), Arthur Jatobá explicou sobre nova medicação, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que tem o objetivo de retardar avanço do Alzheimer. Ao CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quinta-feira (24/4), o especialista disse aos jornalistas Carmen Souza e Ronayre Nunes que a nova linha de tratamento contra a doença traz uma grande mudança na comunidade científica.

A Anvisa autorizou a chegada do medicamento que contém o avanço da doença neurológica na última terça-feira (22/4). "É necessário comemorar pois, há mais de 20 anos, não víamos nenhum avanço no tratamento dessa doença. Essa medicação é de uma classe nova anti-amiloide. Ela se liga no cérebro do paciente retirando a proteína beta-amiloide, uma das principais alterações que vemos nos pacientes de Alzheimer. É uma linha de tratamento diferente, que traz uma grande mudança na comunidade científica", disse.

"De forma simplificada, esse novo medicamento funciona como um ímã. Ele vai até o cérebro, se liga nessa proteína e a retira para fazer uma limpeza cerebral. É uma medicação totalmente diferente das outras que tinha anteriormente", detalhou o neurologista, ao falar sobre o funcionamento da nova medicação.

O especialista também explicou que o Alzheimer é uma doença degenerativa que provoca, ao longo do tempo, a morte dos neurônios. "Vemos, no cérebro dos pacientes, essa proteína beta-amiloide que se liga nos neurônios e entre eles, atrapalhando seu funcionamento. Então o paciente começa a perder a memória e ter dificuldade de realizar atividades do dia a dia, por alteração cerebral. Além de outra proteína chamada tau, que também tem relação com a doença", acrescentou Jatobá.

Ele ainda contou como foi o processo de desenvolvimento dessa medicação. "Esses remédios da classe anti-amiloide já haviam sido pesquisadao antes, mas não tinham um efeito significativo. É uma pesquisa de longo prazo, que vem melhorando a medicação, mas com o objetivo de retardar a evolução da doença de Alzheimer", afirmou.

Assista à entrevista completa: