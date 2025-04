Aluno do curso de formação da PMDF é atingido por estilhaço de tiro acidental

Um aluno do curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi atingido acidentalmente na perna pelo estilhaço de um disparo de arma de fogo. O incidente ocorreu durante um treinamento realizado nesta quarta-feira (24/4), no Complexo de Ensino da corporação, em Taguatinga.

Segundo a nota oficial divulgada pela PMDF, o caso ocorreu nas dependências do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEPOM). Após ser atingido, o aluno ferido recebeu atendimento imediato da equipe de coordenação do curso e foi encaminhado ao Hospital Santa Marta, onde passou por avaliação e tratamento médico.

De acordo com a corporação, o ferimento na perna foi superficial e o aluno encontra-se consciente e sob acompanhamento médico. A Polícia Militar afirma está acompanhando de perto o estado de saúde da vítima e prestando o apoio necessário a ele e seus familiares

A arma de fogo envolvida no incidente foi recolhida e será submetida à perícia técnica para determinar as circunstâncias exatas do disparo e identificar as possíveis causas do ocorrido.