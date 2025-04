Campanha Compartilha Amor arrecada doações para pessoas em vulnerabilidade

Os itens arrecadados são higienizados, organizados e distribuídos nos brechós solidários, que integram parte do projeto GDF Mais Perto do Cidadão - (crédito: Divulgação/Sejus-DF)

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) promove a campanha Compartilha Amor, que incentiva a população a doar roupas, calçados e brinquedos em bom estado para centenas de famílias carentes do DF. Os itens podem ser doados em mais de 20 pontos de coleta, localizados em diversas regiões do Distrito Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, destaca que a campanha vai além da arrecadação. “A solidariedade tem o poder de transformar realidades. O Compartilha Amor é um convite para que cada um de nós contribua para a construção de uma sociedade mais justa e acolhedora”, completou.

Leia mais: Organizar doações é importante para facilitar triagem e envio

O programa percorre regiões administrativas do DF oferecendo serviços, acolhimento e cidadania. Mais de 700 peças são entregues por edição. Nos brechós, quem está em situação de vulnerabilidade, pode escolher até cinco peças de forma gratuita, com respeito e autonomia. Os itens arrecadados são higienizados, organizados e distribuídos nos brechós solidários, que integram parte do projeto GDF Mais Perto do Cidadão. As doações devem ser depositadas nas caixas personalizadas da campanha, que estão sinalizadas com o nome Compartilha Amor.

Leia mais:Campanhas recolhem agasalhos para aquecer o frio no Distrito Federal

A campanha já conta com o apoio da comunidade. A moradora do Sudoeste, Leda Leite de Faria, demonstrou entusiasmo com a iniciativa e confirmou sua participação. “Separei algumas peças em bom estado que eu e minha família não usamos mais para doar. É uma forma simples de ajudar quem precisa e ainda dar um novo propósito para o que está parado em casa”, afirmou.

Confira os principais pontos de coleta:

Supermercado Big Box

– Asa Sul: 211, 310, 314, 402, 413, 503, 508 e 512

– Asa Norte: 106, 208, 211, 310, 314, 402, 408

– Sudoeste: 105, 301

– Noroeste

– Lago Sul: QI 11

– Lago Norte: CA 01, QI 05, QI 09

– Taguatinga: C1 e CNB 12

Up Grade Nutrição Esportiva

– Asa Sul: CLS 415, Loja 34, Bloco B

Restaurante Naturalle

– 306 Sul

Peça Rara – Vicente Pires

– St. Hab. Vicente Pires (Taguatinga)

Centro Universitário de Brasília (CEUB)

– Unidades da Asa Norte e Asa Sul

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF)

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

Saiba Mais Cidades DF Debate sobre a gratuidade do transporte público ocorre nesta sexta (25)

Debate sobre a gratuidade do transporte público ocorre nesta sexta (25) Cidades DF Secretaria de Economia apreende mercadorias irregulares em operação

Secretaria de Economia apreende mercadorias irregulares em operação Cidades DF Medicamento que pode retardar o avanço do Alzheimer chega ao Brasil

Medicamento que pode retardar o avanço do Alzheimer chega ao Brasil Cidades DF Vídeo: Homem fica com o pé preso na porta do trem do metrô