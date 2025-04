Governo do DF lança edital para realização do Distrito Junino 2025 - (crédito: Marcello Cândido / Confebraq )

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) publicou, nesta quinta-feira (24/4), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o Edital nº 9, que abre chamamento público para Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas na execução do projeto Distrito Junino 2025.

A iniciativa tem como objetivo promover apresentações artísticas de quadrilhas juninas vinculadas ao Circuito de Festejos Juninos do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). O projeto prevê a realização de, no mínimo, 12 etapas, podendo chegar até 15, além de uma grande final, que reunirá as quadrilhas campeãs do DF e da Ride. O encerramento está programado para ocorrer na Esplanada dos Ministérios, com shows de artistas locais e atrações nacionais.

As inscrições para as OSCs interessadas ficam abertas entre as 18h desta quinta-feira (24/4) e as 18h do dia 23 de maio, por meio da plataforma Parcerias GDF MROSC.

O projeto Distrito Junino tem como foco o fortalecimento, valorização, proteção, promoção e fomento das festas juninas, suas expressões artísticas e culturais, bem como o estímulo às cadeias produtivas das culturas populares no DF e na Ride.