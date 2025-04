Corpo de Bombeiros lança operação de combate a incêndios florestais

A cerimônia de abertura está marcada para a próxima semana, no dia 30 de abril, às 9h30, na Praça do Buriti - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Começa na próxima semana a Operação Verde Vivo 2025, do Corpo de Bombeiros (CBMDF). A ação, de grande escala, é voltada para a prevenção e o combate a incêndios florestais durante o período de estiagem. A cerimônia de abertura está marcada para 30 de abril, às 9h30, na Praça do Buriti, com a expectativa de mobilizar cerca de 1.000 militares.

Planejada meticulosamente ao longo do ano, a Operação Verde Vivo é realizada anualmente durante os meses de seca, quando o risco de incêndios florestais se intensifica. A estratégia da operação é dividida em três fases cruciais. A primeira, de preparação e prevenção, concentra-se na capacitação das equipes de bombeiros e no detalhamento do planejamento logístico, assegurando que tanto os militares quanto os recursos materiais estejam prontos para uma atuação eficaz.

Essa fase também engloba importantes ações educativas direcionadas à comunidade, campanhas de conscientização sobre os perigos do fogo, visitas técnicas a áreas de risco, atividades de fiscalização ambiental e a execução controlada de queimadas prescritas, uma técnica utilizada para reduzir o acúmulo de material inflamável.

A segunda fase, denominada de Combate, coincide com o período de maior probabilidade de ocorrência de incêndios, caracterizado pela intensificação da seca e pelo aumento dos focos de calor. Durante esta etapa crítica, as equipes do CBMDF são estrategicamente posicionadas em pontos chave do Distrito Federal para garantir uma resposta rápida e eficiente a qualquer foco de incêndio que possa surgir, minimizando os danos ambientais e os riscos à população.

A etapa final é de Desmobilização e Avaliativa. Concluídas as ações de combate, esta fase dedica-se à análise minuciosa dos resultados alcançados, dos impactos ambientais e operacionais da operação. O objetivo principal desta avaliação é identificar os pontos fortes e as áreas que necessitam de aprimoramento, visando otimizar as futuras edições da operação e torná-la cada vez mais eficaz na proteção do meio ambiente.

Para o sucesso da Operação Verde Vivo 2025, o CBMDF contará com o suporte de uma robusta estrutura logística, incluindo viaturas especializadas no combate a incêndios florestais, brigadas florestais altamente treinadas, aeronaves equipadas para o lançamento de água e avançadas ferramentas de georreferenciamento. Estas tecnologias são essenciais para o monitoramento contínuo das áreas mais vulneráveis aos incêndios, permitindo uma atuação preventiva e um combate mais direcionado e eficiente.