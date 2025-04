Ibaneis autoriza a contratação de brigadistas para combate a incêndios

Incêndio criminoso teve início na Ponte Alta Sul do Gama - (crédito: Getty Images via AFP)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sancionou no fim do mês de março, a lei que autoriza a contratação de novos brigadistas para melhorar o corpo de combate a incêndios florestais da capital.

A contratação dos novos brigadistas tem o objetivo de reforçar as ações de prevenção e combate a incêndios florestais na capital, dando enfoque no período de seca. O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) será o responsável pelas contratações.

De acordo com a lei, as contratações podem ser realizadas de forma direta ou indireta, por meio de processo seletivo que seja simplificado. Os contratos podem ter duração de até 2 anos, com possibilidade de prorrogação por até mais 1 ano.

Os brigadistas florestais contratados deverão estar aptos a realizar atividades como prevenção, controle e combate a incêndios florestais, além de apoiar a gestão das unidades de conservação.

A lei entra em vigor de forma imediata após a assinatura do governador, que foi feita no dia 21 de março; o Ibram já pode iniciar o processo de contratação dos novos brigadistas.