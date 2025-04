Homem é preso em flagrante após roubo a comércio no Recanto das Emas - (crédito: PMDF)

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (24/4) após roubar um estabelecimento comercial na Quadra 302 do Recanto das Emas. A ação rápida foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP 47).

A PMDF foi acionada por comerciantes da região por meio de um grupo de mensagens, ferramenta de comunicação direta entre a comunidade local e a polícia. As informações sobre o roubo foram repassadas de forma imediata, o que possibilitou uma resposta rápida da equipe policial.

Durante o assalto, o suspeito utilizou uma faca de serra para ameaçar as vítimas e cometer o crime. Após buscas na região, os policiais do GTOP 47 conseguiram localizar e abordar o autor, que ainda portava a arma branca no momento da prisão.

Segundo a corporação, o homem possui um extenso histórico criminal, com várias passagens por crimes contra o patrimônio, como roubo e receptação. Ele foi detido em flagrante e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde responderá pelos crimes cometidos.