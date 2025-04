Fantasiado de super-herói, pediatra atende no Hospital de Santa Maria

Com o objetivo de tornar as consultas mais leves e menos assustadoras, o pediatra Thiago Moisés dos Santos, do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), faz os plantões fantasiado de super-herói. O objetivo é que a criança se sinta abraçada e acolhida, em um atendimento digno, de qualidade e resolutivo.

Em alguns dias ele se torna o Super-Homem, em outros, em Homem-Aranha, e a lista segue com diversos personagens, incluindo Batman, Flash, Lanterna Verde, Thor, Capitão América e, em ocasiões como o Natal, até o Papai Noel aparece.

O médico explica que as crianças entendem o ambiente hospitalar como um lugar hostil, pois assimilam com injeção. Dessa forma, ele tenta humanizar ao máximo possível. “Minha missão é entregar um pouco mais no atendimento e fazer com que a criança não sinta aquele medo, aquele pavor, o que de praxe é acostumada a sentir quando entra nesse tipo de ambiente”, explica Thiago

Thiago Moisés dos Santos formou-se em 2011, e desde então, atua como pediatra, profissão que considera sua grande paixão. Segundo Thiago, ser pediatra é mais do que tratar doenças — é acompanhar o crescimento, orientar as famílias e garantir que cada criança atinja seu potencial. Ele se vê como um guia e defensor da infância, destacando a importância da prevenção, da vacinação e do cuidado integral com o bem-estar infantil. Sua atuação vai além do consultório, sendo também emocional e educativa.