Homem morre afogado no Lago Paranoá; terceira vítima em uma semana

Um homem de 31 anos, identificado com as iniciais P. L. S. A, morreu afogado no Lago Paranoá. O incidente ocorreu no Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, em um deck próximo aos restaurantes da local, na noite de quarta-feira (24/4). Esta é a terceira morte por afogamento no Lago em uma semana.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 20h51 e enviou seis viaturas e uma embarcação de resgate para atender a ocorrência. Ao chegarem, os mergulhadores iniciaram as buscas nas águas do lago com apoio de equipamentos de mergulho autônomo.

Equipes médicas iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, mas, após cerca de 30 minutos de manobras, ele não respondia ao socorro e o óbito foi confirmado pelo médico da equipe.

A dinâmica do afogamento ainda não foi esclarecida. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para investigar o caso.