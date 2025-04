Detido por suspeita de tráfico, homem tinha armas e drogas em casa

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de armas em uma residência na QNP 24, em Ceilândia. O suspeito também tinha um mandado de prisão condenatória em aberto, que foi cumprido no local pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A ação foi realizada na última terça-feira (22/4), mas foi divulgada nesta sexta (25).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No imóvel do suspeito, os agentes Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), encontraram substâncias entorpecentes, balanças de precisão e duas armas de fogo — uma delas com numeração raspada e a outra com registro de furto — munições, balanças de precisão e materiais relacionados ao tráfico de drogas.

A presença de um cão da raça pit bull exigiu o acompanhamento de equipe especializada da Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA), para garantir a segurança da operação e o cuidado com o animal, que foi deixado sob a responsabilidade de familiares do detido. O homem foi conduzido a delegacia responderá pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas.