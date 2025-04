Dono de distribuidora de bebidas condenado a 17 anos por tráfico é preso

Um homem de 44 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (25/4), por suspeita de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido — quando há desacordo com o regulamento. O suspeito, reincidente no crime, estava foragido da Justiça. A operação, comandada pela 26ª Delegacia de Polícia, ocorreu em Samambaia Norte e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo de Garantias da 4ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.

Segundo as investigações, por estar foragido, o suspeito não cumpriu a condenação de 17 anos de prisão por tráfico de drogas. No local alvo da operação, constatou-se que ele comercializava cocaína, maconha e crack, especialmente à noite, gerando constantes reclamações da comunidade devido ao fluxo intenso de usuários.

Leia também: Detido por suspeita de tráfico, homem tinha armas e drogas em casa

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas grandes quantidades de entorpecentes — aproximadamente 1 kg de crack, 1 kg de cocaína e dez tabletes de maconha. Também foram encontrados uma balança de precisão, um celular, dinheiro em espécie e objetos utilizados na preparação e distribuição das drogas.

As apurações revelaram, ainda, que o suspeito era proprietário de uma distribuidora de bebidas localizada no setor de chácaras na QR 605, em Samambaia. O estabelecimento funcionava apenas como fachada para o comércio de drogas. Uma mulher, 35, também foi autuada por tráfico de entorpecentes e; dois homens, 27 e 37, por posse irregular de munição de uso permitido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular