Crianças do Sol Nascente receberão aulas de letramento racial

Crianças e adolescentes do Sol Nascente vão poder se inscrever no projeto de Letramento Racial promovido pelo Instituto Mover da Vida, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial. As atividades vão ser realizadas na Casa do Sol, entre maio e julho.

As inscrições podem ser realizadas até segunda-feira (28/4), através do link ou presencialmente, na própria Casa do Sol, localizada na Quadra 501, Conjunto A, Casa 18, Sol Nascente.

As aulas têm início no dia 6 de maio e têm como objetivo capacitar os participantes a reconhecer, questionar e enfrentar atitudes racistas no cotidiano. Ao todo, foram disponibilizadas 200 vagas, distribuídas em seis turmas nos turnos da manhã e da tarde. Pensando na rotina dos estudantes, as aulas acontecerão no contraturno escolar, conforme explicam os organizadores do projeto.

Todas as atividades serão voltadas à temática antirracista, com o uso de recursos literários e educativos diversos. A programação inclui rodas de conversa, mediação de leitura, contação de histórias, oficinas de batalha de rima (Slam) e reforço escolar — tudo pensado para estimular a reflexão crítica e o protagonismo das crianças.

De acordo com uma das formadoras do projeto, Adelaide Paula Santos, as ações visam ampliar o acesso à diversidade nas leituras, brincadeiras e referências culturais, ressaltando a importância da cultura negra.

“O projeto de letramento racial é uma oportunidade para crianças e adolescentes do Sol Nascente conhecerem a sua ancestralidade africana e, assim, fortalecerem sua identidade racial. Serão desenvolvidas oficinas, reforço escolar e atividades de leitura e escrita”, explica Adelaide.