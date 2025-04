Congresso prepara pequenas empresas para atuarem no combate às mudanças climáticas

Realizado no auditório do Sebrae Nacional, em Brasília, o Ciclos contará com transmissão simultânea pelo canal do YouTube do CSS. - (crédito: Divulgaçao)

O Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) realiza em Brasília, nos dias 7 e 8/5, a sexta edição do Congresso Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios (Ciclos). O objetivo é preparar as pequenas empresas para serem atuantes no combate às mudanças climáticas, antes da Conferência das Partes (COP-30), novembro, em Belém (PA).

Realizado no auditório do Sebrae Nacional, em Brasília, o Ciclos terá transmissão ao vivo pelo canal do CSS no YouTube. Serão abordados temas como adaptação climática, financiamento climático, práticas para mitigar emissões e compensação da pegada do gás carbônico, com foco nos desafios e oportunidades para as empresas.

Entre os palestrantes, estão o cientista e membro da Academia Brasileira de Ciências José Antonio Marengo Orsini; a diretora da Fractal Consultoria, Linda Murasawa; o gerente de políticas e instituições para a América Latina da Fundação Ellen McArthur, Pedro Prata; e a fundadora da Ideia Circular, Carla Tennenbaum.

O evento será realizado em outras capitais, como Macapá, Florianópolis, Boa vista e Cuiabá, em preparação para a chegada da COP-30 no Brasil.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho