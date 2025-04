Feriado: Ibaneis decreta ponto facultativo no GDF em 2 de maio

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decretou ponto facultativo para o governo do DF no dia 2 de maio, dia seguinte ao feriado nacional do Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio.

Ao Correio, Ibaneis disse que o documento já foi assinado e deve ser publicado ainda nesta sexta-feira (25/4), em uma edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O decreto dará mais detalhes de como funcionará a folga concedida por Ibaneis, mas, como de costume, os serviços essenciais devem funcionar normalmente, para que o atendimento à população não seja afetado.