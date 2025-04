Secretaria de Justiça emite o novo CIN para crianças e adolescentes

Entre os dias 29 e 30 de abril, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) realiza uma ação social para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A iniciativa gratuita visa atender a crianças e adolescentes e será realizada no estacionamento do Shopping Popular de Brasília localizado ao lado da antiga Rodoferroviária, com uma estrutura para receber o público.

A ação facilita o acesso ao novo documento de identidade, padronizado nacionalmente e com maior segurança e autenticidade. Não será necessário agendamento prévio e o atendimento será feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas no local.

Para a realização do procedimento não é preciso levar foto, pois os registros fotográficos e biométricos serão feitos diretamente no posto de atendimento. Para ser atendido, o responsável legal deve apresentar a certidão de nascimento original da criança ou adolescente, além de levar preenchida uma declaração obrigatória, que pode ser acessada e impressa pelos canais oficiais da Sejus-DF.

Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania, destaca que “garantir o acesso ao documento de identidade é um passo fundamental para o exercício pleno da cidadania. Esta ação facilita a vida das famílias e assegura que crianças e adolescentes tenham o direito à documentação básica garantido, com dignidade e respeito.”

