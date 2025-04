Mulheres são presas após usar criança para esconder drogas na Estrutural

Na noite da sexta-feira (26/4), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu duas mulheres, de 21 e 31 anos, que usam uma criança de 9 anos para o transporte de drogas escondidas em uma mochila infantil, na Estrutural.

Leia também: Entidade reúne pessoas que desenvolvem projetos sociais no SCS



A operação teve início após a PMDF receber informações de que as duas mulheres vendiam cocaína em um local da região, próximo a uma distribuidora e um bar. Durante o patrulhamento, a equipe abordou as suspeitas e fez buscas no local, onde, inicialmente, nada foi encontrado.

No entanto, ao se afastarem do local, as equipes foram informadas de que as suspeitas haviam escondido os entorpecentes na mochila de uma criança, que foi usada para retirar o material ilícito do local. A menor foi localizada acompanhada do pai, que disse não ter conhecimento das drogas, e auxiliou na recuperação da mochila, escondida em um armário. Nela, foram encontrados 34 pinos de substância análoga à cocaína.

Leia também: O risco escondido nas águas do Lago Paranoá



Em buscas complementares nas residências das autoras, os policiais encontraram skank — variação da maconha —, uma máquina de cartão e um celular com registro de roubo. Uma das envolvidas permaneceu em silêncio durante a operação. No entanto, a outra, de 21 anos, admitiu ser proprietária da droga, mas acusou a companheira de ter usado a criança para ocultar o material.

Leia também: Carro tomba na EPTG após bater em caixa de drenagem de concreto

As duas mulheres, que não tinham antecedentes criminais, foram conduzidas a 8ª Delegacia de Polícia, onde foram autuadas por tráfico de drogas, corrupção de menores e receptação.