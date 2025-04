Estrutural recebe aulas de reforço e oficinas do projeto Semeando Arte

Por Diller Abreu*—A Cidade Estrutural recebe a segunda edição do projeto Semeando Arte, a partir das 14h desta segunda-feira (7/4). O programa tem como intuito levar oficinas de cultura popular gratuitas e aulas de reforço escolar às crianças e aos jovens da região. Enquanto houver vagas, as inscrições podem ser feitas diretamente no local ou pelo WhatsApp (61) 9 9969-9877.

O projeto conta com um espaço adaptado exclusivamente a fim de receber as atividades da iniciativa. Ele está localizado no núcleo auxiliar do Ponto de Cultura Waldir Azevedo, e fica na Quadra 01, conjunto 1, loja 2, do Setor Norte. O Semeando Arte vai durar durante cinco meses e o cronograma oferece serviços nas segundas e terças-feiras a partir das 14h e nas quartas-feiras às 19h30.



Além do reforço escolar, as oficinas levam ao público experiências em artesanato, capoeira, artes plásticas e cultura popular. A iniciativa é realizada pela Associação Filhos da Terra, com apoio da ABÈBÈ Produções e do Ponto de Cultura Waldir Azevedo.

Para o idealizador do projeto e maestro da Orquestra de Cavaquinhos de Brasília Dudu Oliveira, eles buscam promover uma integração ativa com a comunidade e incentivar a cultura. "Educação e cultura são direitos garantidos pela nossa Constituição, mas nem sempre acessíveis a todos, especialmente em áreas vulneráveis. O Semeando Arte busca preencher essa lacuna", destaca Oliveira, em nota.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel