Desembargadores do DF são homenageados na galeria de fotos do TRE

A foto do 1ª vice-presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinati, foi incluída na Galeria de Presidentes, em deferência à sua liderança no TRE-DF no biênio 2022-2024. "Recebo essa homenagem com sincero agradecimento e com o coração repleto de gratidão. Ao ver minha imagem eternizada entre aqueles que me antecederam e que também dedicaram parte de suas trajetórias à nobre missão de conduzir os destinos da Justiça Eleitoral do Distrito Federal, sinto-me profundamente honrado e, sobretudo, consciente da grande responsabilidade que esse reconhecimento representa", recordou o desembargador.



O corregedor da Justiça do Distrito Federal, desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, e o desembargador aposentado do TJDFT Sebastião Coelho, tiveram suas imagens na Galeria de Vice-Presidentes e Corregedores por terem ocupado o cargo no mesmo biênio.

A Academia Evangélica do Distrito Federal (AELDF), da qual Mário-Zam é confrade, se manifestou e parabenizou o desembargador pelo reconhecimento. "Parabenizo o ilustre vonfrade, Dr. Mário-Zam, pela merecida homenagem, imortalizando-o na história do TRE-DF", disse Alberico Camelo Mendonça, ex-presidente da AELDF. "Parabéns pela homenagem de ser imortalizado na galeria do TRE", afirmou Manoel Neto, secretário-geral da AELDF. "Parabéns meu confrade Mário por sua imortalidade, também na galeria do TRE", completou Jeziel Gusmão, membro acadêmico.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), desembargador Jair Soares, destacou que a cerimônia é uma forma de reconhecer e agradecer os esforços daqueles que contribuíram para a Corte eleitoral. “A solenidade de aposição de fotos tem sempre significado muito relevante, porque deixa estampada, de forma notória, aqueles que dedicaram seu tempo à Casa”, compartilhou o magistrado.



Durante o evento, foram lembrados feitos da administração do TRE no biênio 2022-2024, entre eles a organização das eleições de 2022 e a conquista do posto de estado com menor número de abstenções no certame. Após a aposição das fotos, o corregedor da Justiça do DF fez o lançamento do livro de poesias “A Força do Amor”.



Também participaram da cerimônia o vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Sérgio Rocha; o desembargador do TJDFT e eleitoral Demétrius Gomes Cavalcanti; o juiz auxiliar da 1ª Vice-Presidência, Luis Martius Junior; os juízes auxiliares da Corregedoria, Caio Brucolli e João Marcos Guimarães Silva; desembargadores eleitorais, o presidente da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (Assejus), Fernando Freitas; servidores do TJDFT e TRE, familiares e amigos dos homenageados.