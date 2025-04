Tribunal de Justiça moderniza página de Transparência e Prestação de Contas

De cara nova, a página de Transparência e Prestação de Contas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) está mais moderna e intuitiva, especialmente após uma reformulação. A nova versão conta com conteúdos organizados por áreas temáticas. Além disso, promove uma melhor experiência para os usuários, com mais clareza.

Segundo o TJDFT, essa repaginada segue as diretrizes estabelecidas pela Portaria CNJ nº 406/2024, estruturada a partir de uma determinação que pede a clara organização das informações dos tribunais em um espaço específico, dividido por temas: gestão; audiências e sessões; serviço de informação ao cidadão; ouvidoria; tecnologia da informação e comunicação; gestão orçamentária e financeira; licitações e contratos; gestão de pessoas; auditoria e prestação de contas; sustentabilidade e acessibilidade.

O TJDFT garante, com a nova estrutura, o cumprimento dos requisitos técnicos exigidos, amplia a transparência ativa e fortalece a cultura de dados abertos e acessíveis. Em 2024, o tribunal alcançou 101,87% de atendimento aos critérios do Ranking da Transparência do CNJ. Esse número fez com que o TJDFT superasse o percentual máximo estabelecido.