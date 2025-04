Polícia Militar prende homem que portava drogas e armas de fogo, no Gama

Um homem foi preso após ser flagrado com duas armas de fogo e drogas, na noite deste domingo (27/4) no Gama. A abordagem foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do GTOP 29 e GTOP 46, durante uma operação conjunta na região.

Com o suspeito, foram apreendidas uma pistola calibre .380 e uma pistola G2c calibre 9mm. Além das armas foram encontradas nove munições intactas de calibre 9mm, sete munições de calibre .380, uma porção de cocaína e um litro de lança perfume.

O indivíduo foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado, para as providências cabíveis. A ocorrência segue em investigação.