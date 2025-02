Idosa de 76 anos é atropelada em cima da faixa de pedestre, no Gama

Idosa de 76 anos é atropelada na faixa de pedestres, no Gama - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma idosa de 76 anos foi atropelada por uma motocicleta enquanto atravessava uma faixa de pedestre. A senhora, identificada como F.C.C, estava caminhando em frente ao SESC do Gama no momento do acidente, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (12/2).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a vítima, que se queixava de muitas dores na cabeça e no peito. Após os primeiros socorros, a idosa foi encaminhada, acordada e orientada, para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

O motociclista envolvido no acidente aguardou no local para os procedimentos legais. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da senhora. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).