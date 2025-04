Dupla é presa com carro furtado e bike roubada em Santa Maria

Dois homens foram presos em flagrante, nesta sexta-feira (11/4), por receptação de carro furtado e bicicleta roubada na QR 215, de Santa Maria. A dupla foi capturada, enquanto desmanchava o veículo em uma chácara na região. Câmeras de segurança registraram o roubo da bicicleta na QR 215 na noite de quinta-feira (10/4).

Veja:

A ação policial ocorreu após os agentes encontrarem um carro abandonado com peças desmontadas em uma residência na Chácara do Carroceiro 14/D. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos.

O carro que estava sendo desmanchado foi encontrado pela PMDF em uma residência na Chácara do Carroceiro 14/D (foto: Divulgação/PMDF)

Os dois homens foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi realizado o flagrante por receptação. Ambos já possuíam antecedentes criminais pelo mesmo delito.

Tráfico no Gama

Durante o transporte dos autores à delegacia, na região do Gama, os policiais flagraram um adolescente de 17 anos pulando o muro de uma residência na Quadra 13 do Setor Oeste. Com ele, foram encontradas porções de maconha embaladas para venda.

Com o adolescente os policiais encontraram porções de maconha embaladas para venda (foto: Divulgação/PMDF)

O adolescente confessou que a droga era destinada ao comércio e foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado um ato infracional análogo ao tráfico de drogas.