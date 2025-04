Colisão frontal deixa mulher ferida em acidente no Lago Sul neste domingo

Uma mulher de 47 anos ficou ferida após uma colisão frontal entre seu GM Onix branco e um Honda City Hatch cinza, cuja condutora, 28, não apresentou ferimentos nem precisou ser transportada ao hospital. O acidente de trânsito ocorreu às 13h14 do último domingo (27/4), na QI 15 do Lago Sul.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local da batida, a motorista do Onix foi encontrada fora do veículo e, após avaliação, constatou-se que ela apresentava sinais estáveis, escoriações pelo corpo, sangramento pelo nariz e queixava-se de dor no pescoço. A vítima foi transportada, consciente e orientada, ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

Também no domingo, um acidente entre uma motocicleta, um carro e um ônibus deixou um motociclista morto na BR-070, sentido Águas Lindas, em Ceilândia. Segundo os bombeiros, o condutor da moto apresentou ferimentos graves e teve a morte declarada no local.





Mortes no trânsito

De janeiro a 15 de abril, 51 pessoas perderam a vida no trânsito da capital, conforme dados do departamento de Trânsito (Detran-DF). Já em 2024, 229 pessoas morreram nas vias do DF, aproximadamente três mortes por semana. Para o professor e doutor em transportes Artur Morais, a maioria dos acidentes fatais são causados pela má conduta dos motoristas.

Entre as principais infrações, estão o excesso de velocidade, uso de celular ao volante, consumo de bebida alcoólica antes de dirigir, ultrapassagem em local perigoso ou proibido, ultrapassagem de sinal vermelho e desrespeito à faixa de pedestre.

Leia também: 51 pessoas morreram no DF em acidentes de trânsito de janeiro a 15 de abril

"O que vemos muito em Brasília é que, quando amarela o semáforo, em vez de a pessoa reduzir para parar, ela acelera para passar. Essa atitude pode causar acidentes sérios. Amarelou, reduza a velocidade, não se arrisque. E, sendo o motorista o principal responsável pelos sinistros, pode ele ser também a solução. Basta respeitar o Código de Trânsito", destaca Morais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular