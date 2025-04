Sejus-DF anuncia reajuste nas tarifas dos serviços funerários

A Secretaria de Justiça e Cidadania anunciou, na manhã desta segunda-feira (28/4), o reajuste anual nos valores pagos em serviços como o arrendamento de jazigos, a locação de capelas para velórios, serviços de sepultamento, exumação, entre outros.

O reajuste vem com um aumento de 5,057630%, correspondente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período de março de 2024 a fevereiro de 2025. A concessionária Campo da Esperança é responsável pela gestão de seis unidades no DF, Asa Sul, Planaltina, Sobradinho, Taguatinga, Gama e Brazlândia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para mais detalhes, acessar o Diário Oficial do Distrito Federal/Portaria nº 372, de 25 de abril de 2025.