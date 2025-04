Cão farejador da PM localiza tabletes de maconha na Rodoviária Interestadual

Na tarde de domingo (27/4), uma operação de combate ao tráfico interestadual de drogas resultou na prisão de um homem e na apreensão de tabletes de maconha na Rodoviária Interestadual de Brasília. O mérito ficou por conta do cão farejador K9 Drago, do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).



Durante a ação de fiscalização na rodoviária, o cão demonstrou comportamento indicativo da presença de drogas nas roupas de um homem recém-chegado do Rio de Janeiro. Diante da sinalização, a equipe revistou o suspeito e localizou quatro tabletes de maconha, totalizando cerca de 72 gramas da substância.

O homem foi detido em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. O termo — flagrante delito — refere-se ao exato momento em que o agente está cometendo o crime, ou quando, após sua prática, os vestígios encontrados e a presença da pessoa no local do crime dão a certeza deste ser o autor do delito, segundo o Conselho Nacional do Ministério Público.

Após a detenção e durante os procedimentos de identificação, constatou-se que o homem possuía antecedentes criminais por lesão corporal em seu estado de origem, o Rio de Janeiro. Ele foi conduzido à delegacia.

