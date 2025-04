Serviços de água e esgoto ficam 10% mais caros a partir de 1º de julho

Três partes do corpo foram localizadas por funcionários da empresa - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A tarifa cobrada pelos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário sofrerão aumento de 9,86% a partir de 1° de julho de 2025. A resolução n° 53, que homologa o Reajuste Tarifário Anual (RTA/2025), foi publicada nesta segunda-feira (28/04) pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).

O aumento da tarifa irá valer para os serviços prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). O reajuste de quase 10% será aplicado sobre os valores estabelecidos pela Resolução n° 36 vigorada em 26 de abril de 2024. A validade do aumento vai até 31 de maio de 2026.

Segundo a Adasa, a medida foi tomada nas diretrizes de duas Leis e de um contrato de concessão. A medida visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços e assegurar a continuidade e a qualidade no fornecimento de água e no tratamento de esgoto do DF.

