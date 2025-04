GDF aprova reajuste salarial para funcionários do Metrô-DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) aprovou o reajuste salarial para os metroviários ao acatar a proposta do novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025/2027, apresentada pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) e o Sindicato dos Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô-DF).

Fica garantida a manutenção de todas as cláusulas sociais e financeiras do ACT vigente, incluindo o reajuste de 6% sobre o vencimento básico, reajuste de 33,55% sobre o valor do auxílio-alimentação e reajuste de 33,55% no valor do ressarcimento plano de saúde. Para a aprovação desses valores, o GDF levou em consideração as perdas inflacionárias de 2024 e o fato de que os auxílios alimentação e plano de saúde tiveram seu último reajuste no ano de 2019.

A informação, ainda não divulgada no Diário Oficial (DODF), mas foi confirmada pela própria Companhia. Segundo o Metrô-DF, o objetivo é valorizar os metroviários do DF e garantir a continuidade dos serviços oferecidos à população. No último mês, a categoria apresentou suas principais demandas e juntamente com a direção do Metrô-DF estabeleceram as bases de um novo acordo coletivo.

"Essa é uma grande conquista dos metroviários do DF, demonstrando o amadurecimento das relações trabalhistas na Companhia, e a atenção que o Governo do Distrito Federal tem dado ao Metrô-DF", declara o presidente da Companhia, Handerson Cabral.

