Carro pega fogo na L2 Sul e provoca engarrafamento no Plano Piloto

Na manhã desta terça-feira (29/4), um carro pegou fogo na altura da 602 Sul, sentido Rodoviária do Plano Piloto o que provocou um grande congestionamento. Imagens obtidas pelo Correio mostram um Fiat Punto branco com a frente em chamas, concentrando-se no motor, enquanto os bombeiros trabalham para conter o fogo. O incidente ocorreu em frente à Escola de Música de Brasília.

Confira o vídeo:

O incêndio interferiu no trânsito local, e o engarrafamento comprometeu todo o deslocamento da L2 Sul até a parte central de Brasília, visto que uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para o atendimento. Com o rápido combate às chamas, foi possível preservar o restante do veículo. Não houve vítimas.

Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente e, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o proprietário do veículo recusou que fosse realizada a perícia. O local está aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).











