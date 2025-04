Idoso atacado por abelhas é hospitalizado em Taguatinga

Um homem de 60 anos foi hospitalizado após sofrer um ataque de um enxame de abelhas no Setor Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Taguatinga. O idoso foi encaminhado ao Hospital Regional da região administrativa consciente, com dificuldades respiratórias e instável. A ocorrência foi atendida às 16h20 dessa segunda-feira (28/4).

Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local, o idoso estava sendo atacada pelo enxame, obrigando as equipes a usarem roupas especializada para manejo com os animais e a aproximação da vítima. Um segundo homem foi atacado, mas não precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde. Ainda não se sabe a dinâmica do incidente.

Há um mês, um enxame de abelhas atacou pedestres que circulavam pela Avenida Hélio Prates, em Ceilândia Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, os insetos estavam em um poste de energia na QNM 1. Em fevereiro, um adolescente de 14 anos precisou ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após levar cerca de 4,5 mil picadas de abelhas.

Em caso de picada de abelha, recomenda-se remover o ferrão com cuidado, utilizando um objeto não pontiagudo, limpar a área com água e sabão e aplicar compressas frias para aliviar a dor e o inchaço. Em casos de alergia ou múltiplas picadas, é preciso procurar atendimento médico imediatamente.