Idosa é atacada por enxame de abelhas em Samambaia. Área é isolada

Na manhã desta segunda-feira (29/4), uma mulher de 69 anos em Samambaia foi levada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O motivo foi um ataque de abelhas.

Duas viaturas foram enviadas à quadra 207 de Samambaia, por volta de 8h25 da manhã. A situação aconteceu em frente à Paróquia São João Evangelista. A área foi isolada evitar novos incidentes.

Chegando ao local, a equipe que atendeu ao chamado da emergência encontrou a idosa, deitada no chão, após sofrer um ataque de um enxame de abelhas, localizadas dentro de um bueiro próximo. Após ser socorrida pelos bombeiros, a idosa foi foi conduzida, consciente e orientada, para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC), apresentando picadas no corpo todo. De acordo com os bombeiros, ainda não se sabe o que provocou o ataque.

