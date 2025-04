Sogro mata genro a facadas durante briga na área rural de Brazlândia

Um jovem de 26 anos morreu ao ser esfaqueado pelo próprio sogro, de 56, no Setor Maranata, na área rural de Brazlândia. O crime ocorreu por volta das 15h desta terça-feira (29/4) e o autor do homicídio foi preso em flagrante pelo Batalhão Rural da Polícia Militar.

A vítima foi identificada como Antônio Jackson dos Santos Silva. Segundo as investigações conduzidas pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), o jovem ingeria bebida alcoólica na casa do sogro quando os dois se desentenderam. De acordo com testemunhas, Antônio teria provocado o autor e os dois entraram em luta corporal.

Após a briga, o sogro teria se armado com uma faca e atacado o genro de forma repentina. O jovem tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a poucos metros do local. Os policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e encontraram o autor na casa. Ele foi encaminhado ao hospital da região, por suspeita de ferimento na cabeça.

Segundo a Polícia Civil, relato de pessoas próximas indicam que os conflitos entre a vítima e o autor eram frequentes, muitas vezes marcados por provocações mútuas. A PCDF segue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do homicídio.