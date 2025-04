Investigação

Homem invade pastelaria e esfaqueia funcionária em Sobradinho 2 O crime ocorreu na noite desta terça-feira (29/4), na AR 13. A vítima foi socorrida com vida e encaminhada com múltiplos ferimentos à Unidade de Pronto-Atendimento de Sobradinho. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil