PM recebe mais de 8,5 mil sprays de pimenta e 1,8 mil 'kits taser'

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu novos equipamentos de menor potencial ofensivo para o reforço na segurança da capital. A entrega foi feita durante uma solenidade promovida pelo Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), na tarde desta terça-feira (29/4). O evento ocorreu no pátio de formatura do Complexo de Ensino da Polícia Militar do Distrito Federal (Cepom).

De acordo com a PM, o objetivo é modernizar as ferramentas e técnicas utilizadas pelos profissionais de segurança pública. Foram entregues 8.570 espargidores de pimenta e 1,8 mil kits taser (armas de incapacitação neuromuscular).

A cerimônia contou com a presença da comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka, e da diretora do Sistema Único de Segurança Pública, Isabel Seixas de Figueiredo, que representou o Secretário Nacional de Segurança Pública, Mario Luiz Sarrubbo.

O projeto visa ampliar o uso de tecnologias que ofereçam mais segurança aos policiais no exercício de suas funções, reduzam a incidência de incidentes nas interações com a população e melhorem a qualificação na produção de evidências criminais.