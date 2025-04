Megaoperação contra membros do PCC é realizada no DF

Investigadores da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF (Draco/PCDF) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (30/4), uma operação contra integrantes da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) que moram no Distrito Federal.

A polícia cumpre 30 ordens judiciais, das quais 14 são mandados de prisão e 16 de busca e apreensão nas cidades do Areal, no Itapoã, em Samambaia, no Sol Nascente, em Ceilândia, no Complexo Penitenciário da Papuda e em Goiás.

As investigações revelaram o vínculo direto dos alvos à facção por meio de “batismo” — ritual onde o membro jura lealdade à facção, aos líderes e ao código de conduta, o chamado “estatuto”. De acordo com a apuração policial, os envolvidos estão vinculados a outros crimes no DF, tais como homicídios, extorsões, roubos, tráfico de drogas e de armas.

Análise

A ação decorre da análise de provas apreendidas em poder de membros da facção criminosa, após outra operação policial que investigava o direto envolvimento de faccionados em crimes de extorsão e de tráfico de drogas em Brazlândia. A partir dos dados extraídos dos dispositivos eletrônicos, a polícia descobriu que os investigados promoveram, financiaram e integraram a organização criminosa estruturada e dividida em tarefas, com o objetivo de obter vantagens econômicas e imateriais por meio de diversas infrações penais, incluindo tráfico de drogas e extorsões.

Os relatórios da investigação apontam que a facção se divide em várias "células", cada uma com autonomia e estrutura própria, com a finalidade de impulsionar controle sobre a massa carcerária, monopólio da violência nos presídios e expansão de atividades criminosas dentro e fora das prisões.

Na ação de hoje, em que foram mobilizados mais de 70 policiais civis das duas delegacias envolvidas, também ocorreu o apoio da Divisão de Inteligência Policial da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (DIP/SEAPE) e da Polícia Civil do Estado Goiás (PCGO).